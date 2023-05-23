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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: حلف الناتو طرف مباشر في النزاع بأوكرانيا

صدى البلد

قال نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشيف إن حلف شمال الأطلسي "الناتو" طرف مباشر في النزاع في أوكرانيا .

وأضاف كوساتشيف - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الأخبارية اليوم /الثلاثاء/ - أنه : "لا شك في أن حلف "الناتو" طرف مباشر في نزاع أوكرانيا، ويحاول بشتى السبل تحقيق أكبر نفع ممكن في هذه الأزمة".

وتابع:"تصريحات ينس ستولتنبرج أمين عام حلف الناتو تنطوي على قدر قليل من الإدراك لمسؤولية الحلف عن أزمة أوكرانيا بسبب سياساته منذ فبراير الماضي، وما سيترتب على ذلك من عواقب وخيمة على الغرب بأسره".

وكان الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرج، دعا، اليوم، الدول الأعضاء في الحلف لرفع مستوى الإنتاج العسكري ولاسيما الذخيرة، التي لها أهمية حاسمة في "معركة اللوجستيات" في أوكرانيا، حسب تعبيره.

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