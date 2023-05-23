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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلف الحبتور: الاستثمارات في مصر لا بد أن تكون منفتحة على العالم

خلف الحبتور
خلف الحبتور

أكد رجال الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، أنه تواصل مع مسؤولين في مصر بشأن استثمارات، مضيفا أن الاستثمارات في مصر لا بد أن تكون منفتحة على العالم.

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وأضاف خلف الحبتور، في حوار عبر زووم، مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن المشروعات الاستثمارية تساعد في خلق فرص عمل للشباب.

وتابع رجال الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، أن خالص الاحترام والتقدير لكل المسؤولين في مصر، مستدركا أن مشروعاتي تحتوي على استراتيجية لجذب الاستثمارات الخارجية لمصر.


وفي السياق نفسه أشار إلى أن 6 مليارات دولار قيمة أحد المشروعات التي تقدمت بها للحكومة المصرية.
 


 

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