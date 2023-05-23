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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق داخل جراج لسيارات نقل الوقود بالقليوبية ..صور

جانب من الحريق
جانب من الحريق

نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية فى السيطرة على حريق شب داخل جراج خاص بسيارات نقل الوقود أسفل كوبري قها ، دون خسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة.
وقررت جهات التحقيق بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وملابساته وتقدير الخسائر والتلفيات وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال مالك الجراج عن الواقعة. 

ندب المعمل الجنائي لفحص حريق سيارات الوقود بالقليوبية

اشتعال سيارة وقود.. المعاينة الأولية لحريق أسفل كوبرى قها

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل جراج خاص بسيارات نقل الوقود أسفل كوبري قها بمحافظة القليوبية وانتقلت الأجهزة الأمنية ورجال قوات الحماية المدنية بالقليوبية إلى موقع الحريق. 
وتم الدفع بـ  7سيارات إطفاء وتمت السيطرة الكاملة على الحريق وإخماده دون أن يمتد إلى المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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القليوبية الحماية المدنية كوبري قها قها جهات التحقيق

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