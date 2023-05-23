السيطرة على حريق داخل جراج لسيارات نقل الوقود بالقليوبية ..صور

نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية فى السيطرة على حريق شب داخل جراج خاص بسيارات نقل الوقود أسفل كوبري قها ، دون خسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة.

وقررت جهات التحقيق بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وملابساته وتقدير الخسائر والتلفيات وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال مالك الجراج عن الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل جراج خاص بسيارات نقل الوقود أسفل كوبري قها بمحافظة القليوبية وانتقلت الأجهزة الأمنية ورجال قوات الحماية المدنية بالقليوبية إلى موقع الحريق.

وتم الدفع بـ 7سيارات إطفاء وتمت السيطرة الكاملة على الحريق وإخماده دون أن يمتد إلى المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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