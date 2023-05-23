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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ندب المعمل الجنائي لفحص حريق سيارات الوقود بالقليوبية

جانب من الحريق
جانب من الحريق

أمرت نيابة طوخ بمحافظة القليوبية، ندب المعمل الجنائى لفحص أسباب حريق سيارة محملة بالوقود وتسببت فى امتداد الحريق بسيارة مجاورة محملة أيضا بالوقود، كما أمرت بمعاينة السيارتين وحصر التلفيات وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال مالكى السيارتين وشهود عيان.

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ودفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية ب5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شب داخل جراج خاص بسيارات نقل الوقود  اسفل كوبري قها بمحافظة القليوبية، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق داخل جراج خاص بسيارات نقل الوقود  اسفل كوبري قها.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية بالقليوبية وتم الدفع ب5 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران وإخماد الحريق واخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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القليوبية نيابة طوخ طوخ المعمل الجنائى محافظة القليوبية

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