اشتعال سيارة وقود.. المعاينة الأولية لحريق أسفل كوبرى قها

كشفت المعاينة الأولية لحادث اندلاع حريق أسفل كوبرى قها، عن أن النيران اشتعلت في سيارة محملة بالمواد البترولية داخل جراج خاص بسيارات أسفل الكوبري، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.



وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حريق في سيارة محملة بالمواد البترولية، داخل جراج خاص بجوار كوبري قها.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء، وسيارتين إسعاف وتواصل قوات الدفاع المدني والحماية المدنية من جهودها للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.