الصور الأولى لحريق جراج سيارات نقل الوقود بالقليوبية ..شاهد

ينشر موقع صدى البلد الاخبارى الصور الأولى لاندلاع حريق هائل شب داخل جراج خاص بسيارات نقل الوقود اسفل كوبري قها بمحافظة القليوبية.

حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق داخل جراج خاص بسيارات نقل الوقود اسفل كوبري قها.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية بالقليوبية وتم الدفع ب5 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران وإخماد الحريق واخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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