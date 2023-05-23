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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أبناؤنا مستقبلنا..تنفيذ فعاليات برنامج معسكرات اليوم الواحد بمراكز شباب الجيزة

فعاليات برنامج معسكرات
فعاليات برنامج معسكرات اليوم الواحد بمراكز شباب الجيزة

نظمت الإدارة المركزية لتنمية النشء بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة- الادارة العامة لتنمية النشء برنامج معسكرات اليوم الواحد تحت شعار "أبنائنا مستقبلنا".

وذلك بمركز شباب خارطة عاصم التابع لإدارة شباب بولاق الدكرور بالجيزة، اليوم الثلاثاء، وذلك بحضور عادل فهمي وكيل المديرية لشؤون الشباب.

ويتضمن البرنامج ورش عمل ( ألعاب رياضية -تنمية بشرية- توعية بيئية وإعادة تدوير)، ويهدف البرنامج إلى تنمية المهارات والقدرات البدنية لدى الطلائع ، تعزيز السلوكيات الإيجابية لدى الطلائع ، تعليم الطلائع كيفية إدارة الوقت و مساعدتهم في التوصل إلى تحديد أهدافهم والتخطيط لتحقيق تلك الأهداف ، توعية الطلائع بالتغيرات البيئية وأسبابها ، مع التدريب على الاستفادة من المخلفات البلاستيكية وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للبيئة والذي يتمثل شعاره هذا العام في " التغلب على التلوث البلاستيكي beat plastic pollution".

ويأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتوجيهات جيهان حنفي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء ، والدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة.

وتحت اشراف هالة عثمان مدير عام الإدارة العامة للبرامج والأنشطة ، وعادل فهمي وكيل المديرية لشئون الشباب ، وهالة شعبان مدير إدارة تنمية النشء ، رحاب على مدير إدارة شباب بولاق الدكرور تنفيذ وإشراف من إدارة تنمية الشباب ، حسونة حسني ، سامية توفيق .

وقام بتدريب الطلائع بورش العمل أحمد إسماعيل ، دكتوره هبة عيسى ، سناء سيد.

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معسكرات اليوم الواحد مديريه الشباب والرياضة بالجيزة الإدارة المركزية لتنمية النشء إدارة شباب بولاق الدكرور تعزيز السلوكيات الإيجابية تنمية بشرية وزير الشباب والرياضة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة

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