بورصة المغرب تغلقُ على ارتفاع

أَغْلَقَتِ البورصة المغربية -اليوم- على ارتفاع في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تقدمًا بنسبة 0.14 %، عند 10.775,85 نقطة.



فقد تراجع مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.06 % ليستقر عند 869,5 نقطة، في المقابل سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، تقدمًا بنسبة 0.12 % بمجموع 805,24 نقاط.



وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.12 % بمجموع 8.953,79 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 42 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 558 مليار درهم مغربي.

فيما أغلقت بورصة فلسطين تداولتها اليومية على انخفاض، بنسبة 0.34 %، ما يعادل 2.23 نقطة، ليستقر مؤشر القدس الرئيس عند 648.37 نقطة.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة 220,358 سهماً، بقيمة إجمالية تبلغ 413,679 دولاراً، نفّذت من خلال 130 صفقة.