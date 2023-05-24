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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب .. حظك اليوم الأربعاء 24 مايو 2023: تلفت نظر رئيسك

صدى البلد

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه ده النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

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برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 24 مايو 2023

اليوم هو كل شيء عن السيطرة على العقرب، في حين أن شدتك قد تكون ساحقة في بعض الأحيان ، إلا أنه من خلال موازنة عواطفك مع عقلك المنطقي، يمكنك التغلب على أي عقبة، ركز على مهارات الاتصال لديك وتذكر أن تأخذ خطوة للوراء قبل الرد على المواقف.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

خذ زمام المبادرة في أي مشاريع ولا تخف من التعبير عن آرائك، ثق في غرائزك واتخذ القرارات التي ستفيدك أنت وفريقك، لن يمر عملك الجاد وتصميمك دون أن يلاحظه أحد من قبل رؤسائك

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

اعتني بنفسك بإعطاء الأولوية لأنشطة الرعاية الذاتية مثل التأمل أو اليوجا أو كتابة اليوميات، مارس التعاطف مع الذات وتذكر أنه لا بأس من التراجع عندما تحتاج إلى استراحة، تذكر أن الاهتمام بصحتك العقلية والعاطفية لا يقل أهمية عن الصحة

برج العقرب وحظك اليوم عاطفيا

سواء كنت عازبًا أو في علاقة ملتزمة ، فسيكون سحرك وجاذبيتك معروضين بالكامل، إذا كنت عازبًا ، فاستفد من طاقتك المغناطيسية وأطلق العنان لنفسك.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

ستنتهي معركة قانونية طويلة وسيحصل الحكم على تعويض، سيضيف هذا مبلغًا جيدًا يمكن استخدامه للاحتياجات الأساسية بالإضافة إلى الرفاهية، يمكنك شراء المجوهرات اليوم أو حتى البدء في تجديد المنزل. 

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