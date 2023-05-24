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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إزاي تختار الأجهزة الكهربائية الموفرة.. الغرفة التجارية توضح

الأستاذ جورج زكريا
الأستاذ جورج زكريا رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية في الغرفة

قال الأستاذ جورج زكريا رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية في الغرفة التجارية، إن أجهزة المكيفات هي أكثر الأجهزة الكهربائية استهلاك للطاقة خاصة مع قدوم فصل الصيف وأجهزة التكيفات لها بطاقة صناعة A و B و C تقيس كفاءته وقوة "الوات" الخاصة بها.

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وتابع جورج زكريا خلال لقائه في برنامج "مصر جديدة"، تقديم الإعلامية "إنجي أنور"، المذاع عبر فضائية "etc"، أن هناك تكيفات بها تكنولوجيا تسمى تكنولوجيا "الانڤرتر" تقوم بتوفير 45% من الطاقة وهذه تكنولوجيا علمية ومدروسة بالفعل ولها ماركات عالمية، بالطبع بتكون أغلى من التكييفات العادية لكنها بتكون موفرة في المستقل والمدى البعيد، متابعا أن في الأجهزة الصغيرة يكون فرق السعر حوالي 2500 جنيه إلى 3000 جنيه عن التكيف العادي أما في أجهزة التكيفات الكبيرة يكون الفارق من 5000 إلى 6000 جنيه ولكن بيكون موفر في استهلاك الطاقة الكهربائية وبعد شراء هذا النوع من التكييفات ودفع فرق السعر الكبير ستسترد هذه الأموال مرة أخرى بعد حوالي ثلاث او أربع سنوات بسبب توفير الطاقة الكبير.

 

الاستهلاك الغير عادل للطاقة

 

وأضاف أن هناك شيء آخر يجب أن يكون هناك استهلاك عادل الطاقة بمعنى عندما تكون درجة الحرارة في الخارج 36 درجة مئوية وهو جو شديد الحرارة من الصعب تشغيل التكييف على درجة حرارة 18 درجة مئوية هذا أمر صعب ويستهلك الطاقة بشكل كبير ولكن من الممكن استهلاك الطاقة بشكل عادل وضبط التكيف على 24 درجة مئوية سيكون موفر وأفضل لعمر التكيف.

الأجهزة الكهربائية جورج زكريا أجهزة التكيفات الطاقة درجة الحرارة

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