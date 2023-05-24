خيارات جديدة لسد الفجوة المائية في مصر.. وخبراء: الوعي أمن قومي

تعد المياه هي أغلى نعمة موجودة فى الحياة، لأن الماء هو العنصر الأهم في تكوين الإنسان وبقاءه على قيد الحياة حيث أن الماء يشكل 60% من جسم الإنسان وعلى ذلك لا تكتمل أي عملية حيوية في جسم الإنسان بدون الماء، كما أننا نحتاجه في الزراعة والصناعة وفي كل شيئ فهو أساس الحياة.

وتعانى مصر من أزمة كبيرة وشح مائي يجعلها تحاول أن تعوض ذلك بالعديد من المشروعات والبحث عن طرق ترشيد الاستهلاك التي أساسها هو الوعي لدى المواطنين بقضايا المياه.

موارد مصر المائية

تقدر موارد مصر المائية بحوالى 60 مليار متر مكعب سنويا من المياه، يأتي معظمها من مياه نهر النيل، إضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري، وفى المقابل يصل إجمالى الاحتياجات المائية فى مصر لحوالى 114 مليار متر مكعب سنويًا من المياه.

وأكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن الوعي العالمي بقضايا المياه وتحدياتها أدى للاعتراف المتزايد بالصلة القوية بين المياه والمناخ، حيث يؤثر تغير المناخ على كل من العرض والطلب على المياه للاستخدامات المختلفة.. مشيرا إلى أن تغير المناخ سيكون له آثارا ضارة مرتبطة بالمياه على حياة مليارات البشر في جميع أنحاء العالم، مما يهدد الأمن المائي والأمن الغذائي وسبل العيش والنظم البيئية، فضلا عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

فيما قالت النائبة فريدة الشوباشي عضو لجنة الدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، إن وعي المواطن بقضايا المياه سيخفف من أزمة الشح المائي.

وأضافت الشوباشي لـ"صدى البلد" أن وعي المواطن يجب أن يبدأ من مرحلة الحضانة والابتدائي حتي الجامعة من خلال المناهج.

وتابعت عضو مجلس النواب أن الدراما والإعلام والإذاعة والتليفزيون لهم دور فعال في التوعية.

وأكدت أنه في الماضي كان هناك أغنية الناس كانت تحفظها تقول "ست سنية سابية الماية ترخ ترخ من الحنفية حرام يا ست سنية" وهى مصطلحات بسيطة تصل لكل فئات المجتمع.

ولفتت إلى أهمية وجود القوانين الرادعة بحيث يخشاها المواطن الذي يهدر المياه بدون داعي مثل من يغسل السيارات بمياه كثيرة بحيث نحافظ على المياه ونجدها فيما بعد.

وأشارت إلى خطورة الزيادة السكانية فنحن نزيد بما يعادل دولة فإن لم يلتزم المواطنون بالوعي وأهمية ترشيد استهلاكها يمكن أن لا نجد ماء نشربه.

وأكدت على لقائها مع وزير الموارد المائية والري الدكتور هانى سويلم بهذا الشأن وناقشت معه طرق زيادة الوعي بقضايا المياه.

وفى سياق متصل قال الدكتور حسين العطفي، وزير الري السابق والأمين العام للمجلس العربي للمياه،إن كفاءة استخدام المياه في مصر عالية جدا عكس ما يروجه البعض لأننا نستخدم المياه مرة وإثنان لسد الفجوة المائية مع ترشيد الإستخدامات في كل القطاعات سواء المنزلي أو الصناعة والزراعه الحديثه والمحاصيل التي لا تستخدم مياه كثيرة.

وأضاف العطفي لـ"صدى البلد " يجب أن نزيد الوعي لأنه أمن قومي لأن المياه حق للجميع ومسئولية الجميع أيضًا.

وتابع أن الدولة المصرية لديها استراتيجية لإدارة موارد المياه وقامت بالعديد من المشروعات لسد الفجوة أهمها محطات معالجه مياه الصرف الصناعي والصرف الزراعي، وتحلية مياه البحر.