كولر: سعيد بالفوز على إنبي.. وأهدرنا العديد من الفرص

أبدى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على إنبي، ضمن منافسات الجولة الـ٢٩ في بطولة الدوري الممتاز، كما أبدى تحفظه على نتيجة المباراة، مؤكدًا أن الفريق أتيحت له أكثر من فرصة لتسجيل أكثر من هدف ومضاعفة النتيجة.

وأوضح كولر أن قائمة الفريق تضم لاعبين مميزين، وأنه يحاول اختيار التشكيل، ويحاول منح بعض اللاعبين راحة إذا استشعر خطورة على أي لاعب من المشاركين في المباريات.

وأضاف: لا أستطيع أن أدفع بلاعب غاب لفترة طويلة بسبب الإصابة من بداية المباراة، ولكن يتم الدفع به في الوقت المناسب، كما نقوم بتنفيذ سياسة التدوير خلال المباريات من خلال إشراك جميع اللاعبين، ولا يوجد لديَّ مسمى لاعب أساسي.

وأكد كولر أنه لا يستطيع أن يحدد من يشارك في المباراة المقبلة، وأنه من المهم أن يرى رغبة من اللاعبين الذين لم يشاركوا للحصول على فرصة خلال المباريات الرسمية من خلال أدائهم في التدريبات، وقد يكون هناك تعديلات في التشكيل لكن وفقًا لظروف كل مباراة.

وأشار المدير الفني إلى أنه يسعى إلى علاج ظاهرة إهدار الفرص، وأن هذا الأمر يحتاج إلى التركيز والعمل المضاعف.