أعلنت BMW عن عدد من التحديثات لتشكيلة 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تتمحور حول إصدار جديد للدفع الرباعي من سيارة السيدان الرياضية الكهربائية i4 وتوسعة أخرى لخط الفئة السابعة مع المزيد من الخيارات الكهربائية المعروضة.

BMW توسع تشكيلة 2024 مع موديلات i4 و 7 الجديدة

ستقدم BMW أيضًا إصدارًا محدثًا من نظام التشغيل الخاص بها، والذي سيكون متاحًا في طرز معينة بدءًا من يوليو.

ستتوفر سيارة 2024 BMW i4 الآن في طراز xDrive40 ، لتصبح الخيار الثاني للدفع الرباعي في مجموعة i4، ويتم وضعها أسفل M Performance i4 M50 ولكنه يوفر تطورا كبيراً للسرعة بفضل إعداد المحرك الكهربائي المزدوج، حيث يولد 396 حصانًا (401 حصانًا / 295 كيلوواط) وعزم دوران يبلغ 443 رطل قدم (600 نيوتن متر).

يمكن أن يصل الإصدار الجديد إلى 60 ميلاً في الساعة (96 كم / ساعة) في 4.9 ثانية ، وهو أسرع بمقدار 0.6 ثانية من محرك الدفع الثنائي i4 eDrive40، ومع ذلك فهي لا تزال ليست رقعة على أعلى خط M50 ، والتي يمكن أن تصل إلى 60 ميلاً في الساعة (96 كم / ساعة) في 3.7 ثانية فقط.

يمكن لـ i4 xDrive40 الوصول لسرعة 307 ميلاً (494 كم) مع عجلاتها الهوائية مقاس 18 بوصة ، على الرغم من أن ذلك ينخفض إلى 282 ميلاً (454 كم) إذا تعاملت مع ترقية 19 بوصة (كل ذلك وفقًا لتقديرات BMW التي تستند إلى إجراء اختبار وكالة حماية البيئة)، تقدير النطاق هو تقريبًا نفس التقدير الموجود في الإصدار أحادي المحرك ، على الرغم من وجود نفس بطارية الليثيوم أيون مع صافي محتوى طاقة قابل للاستخدام يبلغ 80.7 كيلو واط في الساعة.

ستبدأ عمليات التسليم في الولايات المتحدة في الربع الثالث من عام 2023 ، بينما ستبدأ 2024 BMW i4 xDrive40 بسعر أساسي يبلغ 61.600 دولار أمريكي بالإضافة إلى 995 دولارًا للوجهة ورسوم المناولة ، مما يعني أنها تقع بين 57100 دولارًا أمريكيًا i4 eDrive40 و 68700 دولارًا أمريكيًا i4 M50.

BMW توسع تشكيلة 2024 مع موديلات i4 و 7 الجديدة

قامت BMW بتوسيع تشكيلة الفئة السابعة بعد وقت قصير من تقديم i7 M70 xDrive، سيظهر عرضان هايبرد جديدان لأول مرة لعام 2024 في شكل 750e xDrive و BMW i7 eDrive50. بالإضافة إلى ذلك ، يحصل الطراز 740i على إصدار xDrive بالإضافة إلى إصدار الدفع الثنائي المعروض للبيع بالفعل.

سيكون محرك 750e xDrive الذي تبلغ تكلفته 107000 دولار (بالإضافة إلى وجهة 995 دولارًا) إضافة جديدة إلى سوق الولايات المتحدة ، ولكنه متوفر في أوروبا منذ أواخر عام 2022. يتميز المحرك الهجين الإضافي بقوة 308 حصان (312 حصانًا / 230 كيلو واط) TwinPower Turbo 3.0- لتر 6 أسطوانات إلى جانب محرك كهربائي بقوة 194 حصان (197 PS / 145 كيلو واط)، والنتيجة هي قدرة قصوى للنظام تبلغ 483 حصانًا (490 حصانًا / 360 كيلوواط) وعزم دوران يبلغ 516 رطل قدم (700 نيوتن متر) ، مع نطاق كهربائي خالص يبلغ 32 ميلاً (51 كم).

أخيرًا، سيشهد عام 2024 إضافة نظام الدفع الرباعي إلى 740i، مع تشغيل جميع العجلات الأربع ، ينخفض وقت 740i xDrive من 0 إلى 60 ميل في الساعة (0-96 كم / ساعة) من 5.1 ثانية إلى 4.9 بينما سيبدأ السعر من 99400 دولار بالإضافة إلى 995 دولار.

ستقدم BMW هذا الصيف نظام التشغيل المحدث لعدد من الطرازات، وسيحتوي نظام تشغيل BMW 8.5 على شاشة رئيسية مصممة بشكل أفضل مع "QuickSelect" بينما يتم استبعاد القوائم الفرعية.

ستحصل جميع المركبات المجهزة حاليًا بنظام التشغيل BMW OS 8 على 8.5 كترقية خلال العام. بدءًا من إنتاج يوليو ، سيتم تقديم نظام التشغيل 8.5 من BMW في طرازات BMW iXوطرازات BMW i4 وطرازات BMW الفئة السابعة، وفي أغسطس سيتم تركيب النظام الجديد على طرازي BMW X5و X6 وطرازات BMW X7و BMW XM.