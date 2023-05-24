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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إذلال بوتين.. جونسون يسخر من ماكرون ويقلده باللغة الفرنسية

ماكرون وجونسون
ماكرون وجونسون

استخدم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون اللغة الفرنسية للسخرية والاستخفاف بلطف من آراء الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بشأن حرب أوكرانيا خلال خطاب ألقاه أمام الجمهوريين فى ولاية تكساس الأمريكية.

وحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، كان جونسون ضيفًا في أحد مؤتمرات الحزب الجمهورى وتحدث خلال مأدبة غداء خاصة فى دالاس عن الحرب الأوكرانية، مطالبًا المحافظين اليمينيين فى الولايات المتحدة بالتمسك بأوكرانيا والإصرار على أنهم "يدعمون الجواد الصحيح".

وقال جونسون للحضور: "أنا فقط أحثكم جميعًا على الالتزام بها - إنها ستؤتى ثمارها بشكل كبير على المدى الطويل".

وأضاف: "أنكم تدعمون الحصان الصحيح. أوكرانيا سوف تفوز .. سوف يهزمون بوتين".

وخلال الحديث، سخر جونسون من ماكرون، حيث كرر مقولة سابقة له بالفرنسية حول عدم رغبته في "إذلال" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال لمجموعة من السياسيين والمانحين الجمهوريين: "أعتقد أن صديقى وزميلى الفرنسي إيمانويل ماكرون هو الذي قال يجب ألا يتعرض بوتين للإذلال".

وأضاف: "أعتقد أن إذلال بوتين بصراحة يتطلب الكثير من الوقت لا أعتقد أنه من واجبنا أن نقلق بشأن غرور فلاديمير بوتين، أو آفاقه السياسية، أو التطورات في حياته المهنية".

وكان جونسون وصف في وقت سابق، ماكرون بأنه "عقبة بوتين" بعد أن انتقد الرئيس الفرنسي رد رئيس الوزراء آنذاك على أزمة اللاجئين الأوكرانية، وفقًا لمسؤول بارز سابق في المرتبة العاشرة.

كما وصف جونسون الرئيس الفرنسي بأنه "كلمة من أربعة أحرف تبدأ بحرف c"، كما قال مدير الاتصالات السابق جوتو هاري في مدونته الصوتية.

ولفت إلى أن لديه أمل كبير في توجيه الأوكرانيين ضربة مضادة كبيرة، موضحًا: "هناك احتمال حدوث انهيار عسكري روسي كامل".

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