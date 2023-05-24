اشتعال مشاجرة بالأسلحة النارية والخرطوش في سوهاج.. وسقوط 6 مصابين

أصيب 6 أشخاص ابناء عمومة، بطلقات نارية وطلقات خرطوش متفرقة بالوجه والجسم، إثر نشوب مشاجرة مُسلحة، بسبب خلافات الجيرة القائمة فيما بينهم، بقرية النصيرات دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي عبر خط النجدة، مفاده نشوب مشاجرة بقرية النصيرات دائرة المركز، ووقوع مصابين.

وبالإنتقال والفحص تبين أن طرفي المشاجرة كلًا من:" عبدالرحمن م ا ا- 17 عاما- طالب- مصابًا برش خرطوش في الساق اليسرى، ونجل عمه عبدالله ا ا- 19 عاما- طالب- مصابًا بطلق ناري في اليد اليمنى، وعمهما المدعو الدسوقي ا ا- 38 عاما- عامل- مصابًا بطلق ناري في البطن من الناحية اليسرى"، وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

اشتعال مشاجرة مُسلحة بين ابناء عمومة في سوهاج

وطرف ثانٍ:" عابدين وا- 55 عاما- عامل زراعي- مصابًا باشتباه كسر في الذراع الأيسر وكدمه بالرأس، ونجله عثمان ع وا- 32 عاما- عامل زراعي- مصابًا باشتباه كسر في الذراع الأيمن وجرح رضي بالرأس، وشقيق الأول المدعو عبده وا- 65 عاما- عامل زراعي- مصابًا باشتباه كسر في اليد اليسرى"، والطرفان ابناء عمومة ويقيمان بذات الناحية.

وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الثاني بندقية آلية، و3 طلقات من ذات العيار، وبحوزة الثالث من الطرف الثاني بندقية خرطوش، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب، واتهم الطرف الأول، الثاني والثالث من الطرف الثاني بالتعدي عليهم بإطلاق أعيرة من أسلحة نارية كانت بحوزتهما؛ ما نتج عنه إصابتهما المنوه عنها؛ بسبب خلافات الجيرة القائمة فيما بينهم.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.