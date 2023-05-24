حفاظا على الثروة الحيوانية.. تقديم خدمات مجانية مميزة للمربين بالحسنة

باشرت القافلة البيطرية التي تنظمها مديرية الطب البيطري بشمال سيناء، عملها بمدينة الحسنة، لتقديم خدمات مجانية مميزة للمربين والتيسير عليهم، حفاظا على الثروة الحيوانية، وذلك ضمن برنامج القوافل المجانية المقدمة لمربي الثروة الحيوانية بالمحافظة، بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة الحسنة والإدارة البيطرية بالحسنة.

يشارك في القافلة نخبة من الأساتذة والأطباء البيطريين، وتستمر أعمالها على مدار الفترة القادمة بقرى المركز ومناطق الوديان والتجمعات البدوية بمركز الحسنة لتقديم الخدمات البيطرية والعلاج بالمجان لمربي الماشية والأغنام للحفاظ على الثروة الحيوانية.

واستقبل محمد أحمد المغربي، سكرتير عام مركز ومدينة الحسنة، أعضاء القافلة البيطرية التي تأتي ضمن فعاليات بروتوكول التعاون المشترك بين مديرية الطب البيطري بشمال سيناء.

وأكد تنفيذ تكليفات رئيس المركز والمدينة، بتقديم جميع سبل الدعم وتذليل أي عقبات لتيسير أعمال القافلة، من أجل تحقيق الهدف المرجو منها لأهالي المنطقة، حيث وجه الإدارات المختصة بالمجلس بمرافقة القافلة أثناء عملها بمدينة الحسنة.

الكشف والتشخيص

من جانبه، أوضح مدير الإدارة البيطرية بالحسنة أن القافلة تمكنت من الكشف والتشخيص وعلاج عدد كبير من رؤوس الأغنام والماعز، ما بين التهابات رئوية وضعف عام، وتم تقديم الإرشادات البيطرية، وتوعية المربين.

وأكد استمرار التعاون وتوحيد الجهود على جميع المستويات لخدمة أهالي مركز ومدينة الحسنة في شتى المجالات، بما يعود بالنفع على المواطنين.