مانشستر سيتي يحل ضيفا ثقيلا على برايتون في الدوري الإنجليزي اليوم

يحل فريق مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي للموسم الجاري، ضيفا على نظيره برايتون، اليوم، الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساء، بجولة مؤجلة من الأسبوع الـ32 ضمن منافسات البريميرليج.

توج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم الجاري 2022-2023، للمرة الثالثة تواليا.

ويعد هذا اللقب هو الخامس لمانشستر سيتي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، من أصل 9 ألقاب.

وينافس على كأس إنجلترا، بجانب لقب دوري أبطال أوروبا، بعدما وصل للمباراة النهائية على حساب ريال مدريد، واصطدم بإنتر ميلان في النهائي.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 88 نقطة، من 28 فوز و4 تعادلات و4 هزائم.

في المقابل يتواجد برايتون في المركز السادس خلف ليفربول، برصيد 61 نقطة، ويسعى لتحقيق مفاجأة الفوز على مانشستر سيتي في مباراة اليوم، لحسم مقعد أوروبي.