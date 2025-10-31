قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بحضور محبيه وتلاميذه.. تشييع جنازة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد| فيديو
كلمة السر مصر.. واشنطن تلغي زيارة وزير الطاقة إلى إسرائيل
هدية مصر للعالم.. افتتاح المتحف المصري الكبير غدًا في احتفال أسطوري
الصحة تنظم ورشة عمل لتعزيز الوعي بمخاطر مقاومة مضادات الميكروبات
كريم الشناوي: السادة الأفاضل مغامرة حقيقية.. وراهنت على الاختلاف
رقص بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى جديدة بالإسكندرية
من يحق لهم دخول المتاحف مجانا؟.. خبير يجيب
إدارة ترامب تمدد مهمة الحرس الوطني في العاصمة واشنطن حتى نهاية فبراير
موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش بالدوري المصري
چايكا اليابانية: نستعد لإطلاق مركز المتحف المصري الكبير للترميم والبحث العلمي
تريند الزي الفرعوني.. كيف تحول صورتك لملك فرعوني باستخدام الذكاء الاصطناعي؟
أدهش العالم بحضارة استثنائية.. شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب بافتتاح المتحف المصري الكبير
جامعة القاهرة: نؤمن أن دمج ذوي الهمم ليس مسؤولية اجتماعية فحسب بل هو استثمار وطني

نهلة الشربيني

تواصل جامعة القاهرة فعاليات خطتها التنفيذية للمبادرة الرئاسية "تمكين"، برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، والتي انطلقت يوم السبت الماضي وتستمر على مدار أسبوع كامل داخل كليات الجامعة والإدارة العامة لرعاية الشباب.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن الجامعة بدأت تنفيذ سلسلة من الفعاليات الهادفة التي تجمع بين التوعية والمشاركة والتعبير الإبداعي لطلاب ذوي الهمم، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة تؤمن بأن دمج وتمكين ذوي الهمم ليس مسؤولية اجتماعية فحسب، بل هو استثمار وطني في طاقات بشرية قادرة على الإبداع والمشاركة الفاعلة في بناء المستقبل.

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

رحمة أحمد

رحمة أحمد بعد الزج باسمها في أزمة رحمة محسن: كرهت اسمي.. وهعمل محضر

بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

عاصفة القرن.. إعصار يضرب هايتي ووفاة 30 شخصا وفقدان العشرات

سعر الذهب صباح اليوم الجمعة 31-10-2025

وفاة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.. موعد الجنازة

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 31-10-2025

عبد الرحيم ريحان: المتحف الكبير صفحة جديدة للحضارة المصرية والقوة الناعمة

مصر تكثف جهودها لخفض التصعيد حول الملف النووي الإيراني

الكرملين: بوتين على تواصل دائم مع الرئيس الصيني

لتشغيلها.. إشارة مرور تستغرق 10 أشهر و2.4 مليون دولار

بعد تفكك الهيكل.. عيوب تسلا سايبرتراك تتفاقم بعد سقوط شريط الإضاءة

للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية.. تجميع 457 ألف طن قش أرز بالشرقية

بعد تسريحهم.. مهندسو تسلا يتحدون إيلون ماسك بسيارة كوبيه فاخرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

