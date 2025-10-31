جامعة القاهرة: نؤمن أن دمج ذوي الهمم ليس مسؤولية اجتماعية فحسب بل هو استثمار وطني

تواصل جامعة القاهرة فعاليات خطتها التنفيذية للمبادرة الرئاسية "تمكين"، برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، والتي انطلقت يوم السبت الماضي وتستمر على مدار أسبوع كامل داخل كليات الجامعة والإدارة العامة لرعاية الشباب.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن الجامعة بدأت تنفيذ سلسلة من الفعاليات الهادفة التي تجمع بين التوعية والمشاركة والتعبير الإبداعي لطلاب ذوي الهمم، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة تؤمن بأن دمج وتمكين ذوي الهمم ليس مسؤولية اجتماعية فحسب، بل هو استثمار وطني في طاقات بشرية قادرة على الإبداع والمشاركة الفاعلة في بناء المستقبل.