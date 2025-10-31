قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بحضور محبيه وتلاميذه.. تشييع جنازة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد| فيديو
كلمة السر مصر.. واشنطن تلغي زيارة وزير الطاقة إلى إسرائيل
هدية مصر للعالم.. افتتاح المتحف المصري الكبير غدًا في احتفال أسطوري
الصحة تنظم ورشة عمل لتعزيز الوعي بمخاطر مقاومة مضادات الميكروبات
كريم الشناوي: السادة الأفاضل مغامرة حقيقية.. وراهنت على الاختلاف
رقص بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى جديدة بالإسكندرية
من يحق لهم دخول المتاحف مجانا؟.. خبير يجيب
إدارة ترامب تمدد مهمة الحرس الوطني في العاصمة واشنطن حتى نهاية فبراير
موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش بالدوري المصري
چايكا اليابانية: نستعد لإطلاق مركز المتحف المصري الكبير للترميم والبحث العلمي
تريند الزي الفرعوني.. كيف تحول صورتك لملك فرعوني باستخدام الذكاء الاصطناعي؟
أدهش العالم بحضارة استثنائية.. شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب بافتتاح المتحف المصري الكبير
أصل الحكاية

عظمة الأجداد وإنجاز الأحفاد.. أحداث تاريخية فى مصر غدا| ما القصة؟

المتحف المصري
المتحف المصري
أمينة الدسوقي

في يوم استثنائي من أيام المجد المصري، تتجه أنظار العالم غدا، الأول من نوفمبر، نحو أرض الكنانة التي تجمع بين تاريخ الأجداد وإنجاز الأحفاد، حيث تستعد مصر لافتتاح المتحف المصري الكبير رسميا، أحد أعظم الصروح الثقافية في العالم، فيما يخوض منتخب مصر لكرة اليد للناشئين نهائي بطولة العالم تحت 17 عاما أمام ألمانيا، بعد أداء بطولي أكد أن روح الفراعنة لا تزال تنبض في حاضر الأمة كما كانت في ماضيها.

المتحف المصري الكبير صرح يروي مجد الحضارة

بعد سنوات من العمل والرؤية الطموحة، تقف مصر على أعتاب لحظة فارقة بافتتاح المتحف المصري الكبير، المشروع الذي يعد درة تاج المشروعات الثقافية في القرن الحادي والعشرين، وأكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة.


يقع المتحف عند سفح أهرامات الجيزة، في موقع فريد يربط بين عبقرية المكان وقدسية التاريخ، حيث صمم وفق رؤية معمارية عالمية فازت بها شركة Heneghan Peng Architects الأيرلندية، لتجسد أشعة الشمس المنعكسة على الأهرامات كأنها تضيء صفحات جديدة من التاريخ المصري الخالد.

المتحف المصري الكبير

يضم المتحف أكثر من 100 ألف قطعة أثرية توثق فصول الحضارة المصرية منذ عصور ما قبل الأسرات وحتى العصرين اليوناني والروماني، من بينها كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون التي تُعرض كاملة لأول مرة منذ اكتشاف مقبرته عام 1922، إضافة إلى مراكب الملك خوفو وكنوز الملكة حتب حرس، ومجموعة فريدة من التماثيل والقطع الأثرية التي تحكي قصة الإنسانية من أرض الفراعنة.

محافظ بورسعيد : افتتاح المتحف المصري الكبير يُعد حدثًا قوميًا فريدًا

المتحف لا يقتصر على العرض فقط، بل يضم مركزا عالميا للترميم هو الأكبر في الشرق الأوسط، إضافة إلى متحف للأطفال ومركز تعليمي وقاعات عرض مؤقتة ومركز مؤتمرات وسينما ومناطق ترفيهية وحدائق عامة.

فراعنة اليد إنجاز جديد على أرض التاريخ

وفي الوقت الذي تتأهب فيه القاهرة لاحتفالها الثقافي الأضخم، كتب منتخب مصر لكرة اليد للناشئين تحت 17 عاما فصلا رياضيا جديدا من فصول التألق المصري، بعد تأهله إلى نهائي بطولة العالم المقامة في المغرب.

الفراعنة الصغار تفوقوا على المنتخب الإسباني بنتيجة 31-28 في مباراة مثيرة بالدور نصف النهائي، أقيمت على صالة محمد الخامس بالدار البيضاء،ليكون على موعدا مع المنتخب الألماني في النهائي المرتقب غدا السبت 1 نوفمبر، تمام الساعة 9:15 مساء بتوقيت القاهرة.

المنتخب أثبت أنه يسير على خطى أبطال اليد الكبار، مواصلًا مسيرة التألق التي وضعت مصر في مقدمة الدول الرائدة عالميًا في كرة اليد ومع هذه النسخة الأولى من البطولة، فإن التتويج بها سيكون صفحة جديدة في كتاب الإنجازات المصرية.

مصر تبهر العالم من المتاحف إلى الملاعب

تزامن افتتاح المتحف المصري الكبير مع خوض منتخب مصر للناشئين نهائي بطولة العالم يمنح اليوم رمزية خاصة؛ فبينما يعرض المتحف مجد فراعنة الأمس، يجسد لاعبو اليد روح الفراعنة اليوم وهم يقاتلون بشرف على أرض الملعب، حاملين علم مصر نحو منصة التتويج.

المتحف المصري الكبير الفراعنة الصغار المتحف المصري مجد الحضارة المجد المصري

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

رحمة أحمد

رحمة أحمد بعد الزج باسمها في أزمة رحمة محسن: كرهت اسمي.. وهعمل محضر

المتحف المصري الكبير

بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

إعصار

عاصفة القرن.. إعصار يضرب هايتي ووفاة 30 شخصا وفقدان العشرات

سعر الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الجمعة 31-10-2025

عبد الباسط عبد الصمد

وفاة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.. موعد الجنازة

سعر الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 31-10-2025

المتحف المصري الكبير

عبد الرحيم ريحان: المتحف الكبير صفحة جديدة للحضارة المصرية والقوة الناعمة

وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي

مصر تكثف جهودها لخفض التصعيد حول الملف النووي الإيراني

الرئيس الروسي ونظيره الصيني

الكرملين: بوتين على تواصل دائم مع الرئيس الصيني

بالصور

لتشغيلها.. إشارة مرور تستغرق 10 أشهر و2.4 مليون دولار

إشارة مرور
إشارة مرور
إشارة مرور

بعد تفكك الهيكل.. عيوب تسلا سايبرتراك تتفاقم بعد سقوط شريط الإضاءة

تسلا
تسلا
تسلا

للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية.. تجميع 457 ألف طن قش أرز بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

بعد تسريحهم.. مهندسو تسلا يتحدون إيلون ماسك بسيارة كوبيه فاخرة

Speedster
Speedster
Speedster

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

