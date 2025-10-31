عظمة الأجداد وإنجاز الأحفاد.. أحداث تاريخية فى مصر غدا| ما القصة؟

في يوم استثنائي من أيام المجد المصري، تتجه أنظار العالم غدا، الأول من نوفمبر، نحو أرض الكنانة التي تجمع بين تاريخ الأجداد وإنجاز الأحفاد، حيث تستعد مصر لافتتاح المتحف المصري الكبير رسميا، أحد أعظم الصروح الثقافية في العالم، فيما يخوض منتخب مصر لكرة اليد للناشئين نهائي بطولة العالم تحت 17 عاما أمام ألمانيا، بعد أداء بطولي أكد أن روح الفراعنة لا تزال تنبض في حاضر الأمة كما كانت في ماضيها.

المتحف المصري الكبير صرح يروي مجد الحضارة

بعد سنوات من العمل والرؤية الطموحة، تقف مصر على أعتاب لحظة فارقة بافتتاح المتحف المصري الكبير، المشروع الذي يعد درة تاج المشروعات الثقافية في القرن الحادي والعشرين، وأكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة.



يقع المتحف عند سفح أهرامات الجيزة، في موقع فريد يربط بين عبقرية المكان وقدسية التاريخ، حيث صمم وفق رؤية معمارية عالمية فازت بها شركة Heneghan Peng Architects الأيرلندية، لتجسد أشعة الشمس المنعكسة على الأهرامات كأنها تضيء صفحات جديدة من التاريخ المصري الخالد.

يضم المتحف أكثر من 100 ألف قطعة أثرية توثق فصول الحضارة المصرية منذ عصور ما قبل الأسرات وحتى العصرين اليوناني والروماني، من بينها كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون التي تُعرض كاملة لأول مرة منذ اكتشاف مقبرته عام 1922، إضافة إلى مراكب الملك خوفو وكنوز الملكة حتب حرس، ومجموعة فريدة من التماثيل والقطع الأثرية التي تحكي قصة الإنسانية من أرض الفراعنة.

المتحف لا يقتصر على العرض فقط، بل يضم مركزا عالميا للترميم هو الأكبر في الشرق الأوسط، إضافة إلى متحف للأطفال ومركز تعليمي وقاعات عرض مؤقتة ومركز مؤتمرات وسينما ومناطق ترفيهية وحدائق عامة.

فراعنة اليد إنجاز جديد على أرض التاريخ

وفي الوقت الذي تتأهب فيه القاهرة لاحتفالها الثقافي الأضخم، كتب منتخب مصر لكرة اليد للناشئين تحت 17 عاما فصلا رياضيا جديدا من فصول التألق المصري، بعد تأهله إلى نهائي بطولة العالم المقامة في المغرب.

الفراعنة الصغار تفوقوا على المنتخب الإسباني بنتيجة 31-28 في مباراة مثيرة بالدور نصف النهائي، أقيمت على صالة محمد الخامس بالدار البيضاء،ليكون على موعدا مع المنتخب الألماني في النهائي المرتقب غدا السبت 1 نوفمبر، تمام الساعة 9:15 مساء بتوقيت القاهرة.

المنتخب أثبت أنه يسير على خطى أبطال اليد الكبار، مواصلًا مسيرة التألق التي وضعت مصر في مقدمة الدول الرائدة عالميًا في كرة اليد ومع هذه النسخة الأولى من البطولة، فإن التتويج بها سيكون صفحة جديدة في كتاب الإنجازات المصرية.

مصر تبهر العالم من المتاحف إلى الملاعب

تزامن افتتاح المتحف المصري الكبير مع خوض منتخب مصر للناشئين نهائي بطولة العالم يمنح اليوم رمزية خاصة؛ فبينما يعرض المتحف مجد فراعنة الأمس، يجسد لاعبو اليد روح الفراعنة اليوم وهم يقاتلون بشرف على أرض الملعب، حاملين علم مصر نحو منصة التتويج.