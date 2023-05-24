مواعيد مباريات الدوري المصري والإنجليزي والإيطالي اليوم

استعرض برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى المصرية أهم الأخبار الرياضية.

وينتظر عشاق الدوري المصري مبارتين قويتين حيث سيلتقي بيراميدز مع طلائع الجيش الساعة 9:30 مساء في إطار المباراة المؤجلة من الجولة 22 وسيلتقي فريق فيوتشر مع فريق سيراميكا كليوباترا في نفس التوقيت الساعة 9:30 مساء في ختام الجولة 29 من عمر المسابقة.

وتابع التقرير أن عشاق الكرة الايطالية سيكون موعدهم اليوم مع مباراة نهائي كأس ايطاليا التي ستجمع بين فريقين انتر ميلان مع فريق فيورنتينا الساعة 10:00 مساء على الاستاد الاولمبي في العاصمة الايطاليه روما.

وأضاف التقرير أن لعشاق الدوري الانجليزي ستقام اليوم مباراة من الجوله 32 من عمر المسابقة ستجمع بين فريق مانشستر سيتي وبرايتون الساعة 10:00 مساء.