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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب الفرقة الرابعة.. حقوق عين شمس توجّه تعليمات مهمة بشأن التخرج

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس تعليمات هامة لجميع طلاب الفرقة الرابعة بالشعب الثلاثة (العربية - الإنجليزية - الفرنسية) للعام الجامعى 2022 /2023 بشأن متطلبات التخرج.

 

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وشدّدت كلية الحقوق جامعة عين شمس على ضرورة إتمام جميع الطلاب المقيدين بالفرقة الرابعة بالشعب الثلاثة جميع متطلبات الجامعة والكلية وهي: 

‏- التزام الطالب بمحو أمية عدد أربعة من أفراد المجتمع.

- التزام الطالب بعمل معادلة لمن لم يدرس اللغة الفرنسية في الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة (على الطلاب مراجعة كلية الآداب للتسجيل في المعادلة والتي ستعقد خلال شهر يونيو 2023).‏

‏- التزام الطالب بأداء التربية العسكرية.

‏- التزام الطالب بأداء المحكمة التدريبية.

- التزام الطالب بدفع المصروفات والرسوم الدراسية المقررة.

- التزام الطالب بأداء الحاسب الآلي.

و‏في حال أداء الطالب بعض أو جميع الالتزامات السابقة، فإنه يتعين عليه مراجعة شئون الطلاب للتاكد من تسجيل ذلك في ملفه، وعلى من لم يؤد الالتزامات السابقة، الإسراع بالانتهاء منها قبل يوم 30 يونيو 2023‏ تجنباً لتأخير موعد تخرجه.

وأوضحت أدارة كلية الحقوق جامعة عين شمس، أنه فى حال تخلف الطالب عن إنجاز كل أو بعض هذه المتطلبات، فإن تاريخ تخرجه سيكون مع الدفعة الفعلية التى أتم بها متطلبات التخرج، وذلك وفقاً لقرار مجلس الجامعة فى هذا الشأن.

كلية الحقوق جامعة عين شمس
كلية الحقوق جامعة عين شمس

وتزامنا مع بدء تطبيق القانون الجديد للشهر العقاري رقم 9 سنة 2022، نظم مركز الدراسات القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق جامعة عين شمس ندوة حول "المستحدث فى قوانين الشهر العقارى والتوثيق" كبداية لسلسلة من الندوات التى تهدف إلى التعريف بالتشريعات الجديدة فى مختلف المجالات.

وقد افتتح الدكتور محمد صافى، عميد الكلية، الندوة مرحبا بالحضور، ومقدما خالص الشكر والتقدير للدكتور جمال ياقوت، رئيس قطاع مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، على حضوره والوفد المرافق له إلى كلية الحقوق لإلقاء الضوء على هذا الموضوع الذى يهم كل أفراد المجتمع، ويحتاج إلى مزيد من الشرح والتوضيح، ولا سيما بعد صدور قانون الشهر العقارى الجديد رقم 9 لعام 2022.

وقدم عميد الكلية الشكر لكل من الدكتورة سالى سمير عبد المسيح، مديرة المركز، على جهودها فى تنظيم مثل هذه الندوات التى تعزز الجانب التطبيقى للدراسات القانونية، والمستشارة سها السعدنى على المساعدة فى تنظيم الندوة.

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