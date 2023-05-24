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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آخر موعد لغلق باب التقدم للمشروعات البحثية للخطة الإستراتيجية بجامعة عين شمس

الدكتور محمود المتيني
الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس

أعلن قطاع شئون الدراسات العليا والبحوث بـ جامعة عين شمس، مد فترة التقدم للمشروعات البحثية الممولة للخطة الاستراتيجية للعام المالي الجديد 2023 – 2024، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

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وأكدت جامعة عين شمس،أن التقديم سوف يستمر حتى يوم 25 مايو الجاري، مشيرة إلى أن التقديم من خلال رفع المشروعات البحثية على نموذج التقديم عبر موقع الجامعة من هــــنـــا.

وكان قد انطلقت امتحانات الفصل الدراسى الثاني بكلية الحقوق جامعة عين شمس، حيث اتخذت الكلية عددا من الإجراءات الجديدة لمنع الغش داخل اللجان.

وأثنى الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب على هذه الإجراءات أثناء جولته بلجان الامتحان بكلية الحقوق لتقفد سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني، رافقه خلالها الدكتور محمد صافي عميد الكلية، الدكتور محمد الشافعي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب الدكتور احمد ديهوم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أشاد الدكتور عبد الفتاح سعود بحرص إدارة الكلية على تطبيق الإجراءات الاحترازية وتعقيم اللجان قبل بدء الامتحانات بالإضافة إلى حزمة الإجراءات التي اتخذتها الكلية لمنع الغش وتسريب الامتحانات ومنها لأول مرة عمل لجان للطلبة المتأخرين ووضع الأسئلة من خلال بنك المعرفة.

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