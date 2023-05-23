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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نتيجة التحكيم الأولية للمتقدمين للاشتراك في مسابقة «عين شمس تبتكر 2023»

نتيجة التحكيم الأولية
نتيجة التحكيم الأولية في مسابقة "عين شمس تبتكر2023"

أكد مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس، أنه تم إعلان نتيجة التحكيم الأولية عبر البريد الإلكتروني لكل المتقدمين للاشتراك في مسابقة “عين شمس تبتكر 2023".

وأوضح مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس، أنه تم إرسال نتيجة التحكيم الأولية عبر البريد الإلكتروني لكل المتقدمين للاشتراك في مسابقة “عين شمس تبتكر 2023”، مطالبة الطلاب بفحص بريدهم الإلكتروني لمعرفة النتائج.

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ولمعرفة نتيجة التحكيم الأولية للمتقدمين للاشتراك في مسابقة “عين شمس تبتكر 2023” وتقديم الدعم الفنى عبر البريد الإلكتروني:

http://www.ihub.asu.edu.eg/

ونظمت جمعية المنتدى الاستراتيجي بالتعاون مع جامعة عين شمس، ندوة بعنوان “الأمية والزيادة السكانية تحديات أمام الجمهورية الجديدة”، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، بقاعة الدكتور على لطفى، بكلية تجارة - جامعة عين شمس، وتحت شعار “بالوعى مصر بتغيير للأفضل.. خليك واع... خليكى واعية”.

وتحدث فى البداية الدكتور حاتم ربيع، رائد أسرة “طلاب من أجل مصر”، الذى أشار إلى أهمية هذه الندوة لتوعية الشباب الذين هم قادة المستقبل، وأن وعيهم حائط الصد ضد كل التهديدات التى تواجه الدولة المصرية، كما رحب بعقد المنتدى في رحاب كلية التجارة.

من جانبه، قال الدكتور علاء رزق، رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام الاجتماعى، إن كلية التجارة هي رئة الجامعة لأنها كلية الحياة.

وأشار إلى “وجود علاقة ارتباطية بين الأمية ومتلازمة الفقر، حيث إن 70% من الفقراء في مصر، أى  أكثر من ثلث الأميين فقراء، لذلك إذا استطعنا القضاء على الأمية وغلق محبس التسرب من التعليم  فإننا سنقلل من زواج الأطفال وبالتالى الزيادة السكانية، كما سيؤدى ذلك لتحسين الخصائص السكانية ورفع مستوى معيشة المواطنين”. 

وطالب بوجود  تشريع لإلغاء الخدمة العامة للفتاة في حالة محو أمية خمسة أفراد، وبهذا سنكون صفر أمية خلال 5 سنوات.

مركز الابتكار وريادة الأعمال جامعة عين شمس نتيجة التحكيم الأولية مسابقة عين شمس تبتكر 2023 جمعية المنتدى الاستراتيجي الأمية الجمهورية الجديدة Jobs Education

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