عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير تعليم يكشف لـ “صدى البلد” كيفية تأهيل الطلاب نفسيًا للامتحانات

طلاب
طلاب

أكدت الدكتورة سامية خضر، الخبير التربوي، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الخوف من الرسوب أو تحقيق علامة سيئة في الامتحانات يشكل مصدرًا للتوتر والقلق بالنسبة للطلاب، منوها بأن هذا التوتر قد يؤثر سلبًا على أدائهم التحصيلي وعلى حالتهم الصحية بشكل عام.

txt

لطلاب الفرقة الرابعة.. حقوق عين شمس توجّه تعليمات مهمة بشأن التخرج

txt

آخر موعد لغلق باب التقدم للمشروعات البحثية للخطة الإستراتيجية بجامعة عين شمس

وقالت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن الطالب عندما يكون مشحونًا بالتوتر والقلق، فإنه يعاني من صعوبة في التركيز والتفكير الواضح، وقد يؤثر ذلك على قدرته على استيعاب المعلومات وإظهار أداء جيد في الامتحانات، وقد يعاني الطلاب أيضًا من أعراض صحية مثل الصداع، الغثيان، والاضطرابات النفسية الأخرى.

وأشارت إلى أهمية أن يتخذ اولياء الامور والمعلمين إجراءات لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب خلال فترة الامتحانات، من خلال توفير بيئة داعمة ومشجعة للطلاب، وتقديم توجيه ومشورة للتعامل مع التوتر وتحسين استراتيجيات التعلم وكيفية التعامل خلال الامتحان، بالإضافة إلى تعزيز الوعي بأهمية التوازن الصحي والاسترخاء وتعليم تقنيات التنفس والتأمل التي يمكن أن تساعد الطلاب على التحكم في التوتر وتعزيز الاستعداد النفسي للامتحانات.

وأوضحت الخبيرة التربوية، أن التحضير المنهجي الجيد قبل الامتحان يلعب دورًا هامًا في تقليل التوتر وزيادة الثقة لدى الطلاب، لان التحضير المبكر يساعد الطلاب على الاطلاع على المواد الدراسية وفهمها بشكل جيد، وممارسة حل الأسئلة والتدرب على الاختبارات السابقة، مضيفة أن التحضير النفسي الجيد للامتحان ايضا مهم لانه يوفر إيجابية وثقة للطلاب، حيث يمكنهم تصور النجاح وتحقيق النتائج المرجوة، لتساعدة الأفكار الإيجابية والتصور الناجح في تخفيف التوتر وتعزيز التركيز أثناء الامتحان.

وشددت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، علي ضرورة تحسين إدارة الوقت خلال الامتحان من خلال التحضير المسبق للمادة وممارسة الحلول السريعة والفعالة، موضحة أن من المفيد أن يتعلم الطلاب تقنيات لتحديد الأولويات وتوزيع الوقت بشكل مناسب للأسئلة المختلفة في الامتحان.

باوأكدت على ضرورة أن يتعامل النظام التعليمي مع هذه المسألة بجدية ويهتم بصحة ورفاهية الطلاب، بالإضافة إلى توفير الدعم النفسي اللازم لهم لتجاوز التحديات وتحقيق النجاح الدراسي.

الرسوب تحقيق علامة سيئة في الامتحانات الامتحانات التركيز أولياء الأمور Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خماسي أهلاوي يقترب من الرحيل.. قائمة لاعبي القلعة الحمراء المغادرين نهاية الموسم بفرمان كولر

400 جنيه دفعة واحدة|هزة قوية تضرب الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 الآن مفاجأة

جوزها بيرميها.. عجوز الجيزة: موافقتش نمارس الحرام خلصت عليها

6 جنيهات مرة واحدة|الدولار يتلقى ضربة قوية بالسوق السوداء بعد قرار البنك المركزي

أول تصريحات لـ كريستيانو رونالدو بعد سجوده في الدوري السعودي

من 1000 لـ5 آلاف.. عقوبة مالية تنتظر مروجي شائعة تحصيل الصحة أموالا من المواطنين

بفرمان من الكاف.. نادي الزمالك مهدد بالغياب عن دوري أبطال إفريقيا

حقيقة توجيه وزارة الصحة فرقاً طبية للمرور على المنازل وتحصيل مبالغ مالية

موضوعات متعلقة

خبير يطالب بتشديد الرقابة على المعاهد العليا الخاصة والأكاديميات

نتيجة التحكيم الأولية للمتقدمين للاشتراك في مسابقة «عين شمس تبتكر 2023»

لطلاب الفرقة الرابعة.. موعد انطلاق امتحانات الحاسب الآلي بكلية حقوق جامعة عين شمس

خبير: الدولة تعمل على تحسين مستمر في جودة التعليم وفاعليته

ترشيحاتنا

السلطات الألمانية تحتجز 7 نشطاء مهتمين بالمناخ وتصادر 15 عقارا.. تفاصيل

تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2415 جنيهًا

رئيس الوزراء يُؤكد أهمية استضافة مصر الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي

تحذير روسي جديد بشأن إمداد الغرب لأوكرانيا بالأسلحة

فاو: 34.7% من سكان المنطقة يعانون بسبب انعدام الأمن الغذائي

إطلالة غريبة .. سعر صادم لفستان نانسي عجرم في أحدث ظهور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسام موافي: تناول هذا النوع من الشوربة يسبب الوفاة

رئيس الأركان يلتقى نظيره الرواندي لبحث التعاون العسكري المشترك

تصرف مراقب أثناء الامتحانات يثير الإعجاب عبر السوشيال ميديا.. ماذا فعل؟

إطلالة غريبة .. سعر صادم لفستان نانسي عجرم في أحدث ظهور

فيديو

وباء جديد ينتشر قريبا في العالم.. ماذا يحدث؟!

25 ألف جنيه| للمطلقات.. طريقة الحصول على معاش وتعويضات؟

شاهد.. آخر مستجدات سعر الذهب والدولار محليا وعالميا اليوم الأربعاء | تفاصيل

أحمد حسن يكشف شرط الأهلي لانضمام عاشور إلى القلعة الحمراء/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ