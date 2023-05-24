تعليم مطروح: ضبط طالبة بالشهادة الإعدادية تغش بالموبايل في الامتحان

اعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح عن ضبط طالبة بالشهادة الإعدادية للغش بالموبايل أثناء أداء الامتحان اليوم الأربعاء.



وأضاف أنه تم ضبط طالبة بلجنة علم الروم ٢ تقوم بالغش الإلكتروني عبر جهاز الموبايل الخاص بها أثناء أداء الامتحان وتمت إحالة الواقعة للتحقيق.



وأشار إلى استمرار متابعة امتحانات الشهادة الإعدادية بكافة لجان محافظة مطروح مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وشدد على مواجهة أي محاولات للخروج عن النص والغش سيواجه بقرارات صارمة لضمان حصول كل طالب علي حقه كاملا وذلك وفق القواعد والضوابط الامتحانية التي أقرتها الوزارة.