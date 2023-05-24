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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

حيلة ذكية بواسطة الريموت لتشغيل السيارة ذاتيا.. اعرف الموديلات| فيديو

حيلة ذكية لشغيل السيارة
حيلة ذكية لشغيل السيارة

انتشر مقطع فيديو منذ فترة علي تطبيق التيك توك يوضح كيفية سرقة سيارات هيونداي وكيا، ونتيجة انتشار ذلك الفيديو تعرضت الكثير من سيارات كيا وهيونداي للسرقة.

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واستهدف السارقون سيارات هيونداي وكيا المنتجة من عام 2011 وحتي عام 2022 التي تعمل بمفتاح تشغيل صلب، وبالتالي فإن تلك السيارات هي الأكثر عرضة للسرقة وموضح كيفية سرقتها من خلال الفيديو المنتشر عي تطبيق التيك توك .

أما الآن أنتشر فيديو آخر علي تطبيق التيك توك يوضح كيفية تشغل عدة طرازات من السيارات باستخدام الريموت الكنترول  ويحدث ذلك في ثوان معدودة .


ويقوم الشخص بالضغط علي زر الغاء القفل بالريموت مرة واحده وبعدها يقوم بالضغط علي زر القفل مرتين ويستمر بالضغط علي زر القفل وبعدها يتم تشغيل محرك السيارة من تلقاء نفسه ، ومن السيارات التي ظهرت في الفيديو بورشه و مازدا، ومرسيدس .

https://www.tiktok.com/@7zm.3/video/7236145510376017153

بورشه مرسيدس مازدا زر الغاء القفل الغاء القفل بالريموت التيك توك تطبيق التيك توك

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