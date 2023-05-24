خبير يقدم نصائح تساعد الطلاب على التفوق وتجاوز رهبة الامتحانات

أكد الدكتور ماجد أبو العينين، الخبير التربوي، عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، ضرورة مراعاة المرحلة العمرية للطالب عند تأهيله نفسيًا للامتحانات.

وأوضح أن الأساليب التربوية والدعم النفسي يجب أن يكون ملائما لكل مرحلة دراسية، فعلى سبيل المثال في المرحلة الابتدائية يمكن استخدام الألعاب والتعلم التفاعلي والتشجيع المباشر لتحفيز الطلاب وتجنب الضغط الزائد عليهم، أما في المرحلة الثانوية، يمكن تبني أساليب التحفيز الذاتي وتعزيز الثقة بالنفس وتعليم استراتيجيات التنظيم وإدارة الوقت.

وأوضح عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، أنه يجب أن يتم تقديم الدعم النفسي والتوجيه اللازم للطلاب بناءً على احتياجاتهم الفردية ومستوى نضجهم العقلي والعاطفي، التركيز على تعزيز الايجابية وتشجيع الطلاب على تحقيق تقدم مستمر سيساعدهم على التغلب على التحديات وتحقيق النجاح في الامتحانات.

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي توفير بيئة داعمة في المنزل والمدرسة، وتعزيز التواصل الجيد بين الأسرة والمدرسة لمتابعة تقدم الطلاب والتعامل مع أي صعوبات تواجههم.

وأضاف الخبير التربوي، أن اولياء الامور خلال هذة الفترة لا عليهم ألا مساعدة الطلاب فقط في إدارة الوقت الجيدة وتجنب التأخير والإرهاق وتحسين الإنتاجية والتركيز، مشددًا علي ضرورة يراعي الاهل أن يكون الجدول واقعيًا ومناسبًا لقدرات الطالب، ويمكن ضبطه وتعديله حسب الحاجة لتحقيق أفضل النتائج الدراسية.

وأشار عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، إلى أن هناك بعض الطرق البسيطة التي يمكن أن تساعد الطلاب في التفوق وتجاوز رهبة الامتحانات:

التحضير المبكر

تخصيص وقت كافٍ للتحضير قبل موعد الامتحان. قم بمراجعة المنهج والمواد الدراسية بانتظام، وقم بتطبيق التمارين وحل الأسئلة السابقة.

تنظيم الدراسة

قم بتقسيم المواد إلى وحدات صغيرة ومنظمة وحدد أولويات الدراسة. قم بإنشاء جدول يحدد أوقات المذاكرة والاستراحة، وحاول الالتزام به قدر الإمكان.

تقنيات المذاكرة

استخدم تقنيات المذاكرة المناسبة لك، مثل الملخصات والرسم البياني والتكرار والشرح للآخرين. اكتشف الأساليب التي تساعدك على استيعاب المعلومات بشكل أفضل.

التدريب العملي

حل الأسئلة التمرينية والامتحانات السابقة لزيادة ثقتك وتحسين مهارات الحل والتفكير النقدي.

المحافظة على الصحة العامة

يجب على الطلاب أن يعتنوا بصحتهم العامة من خلال تناول طعام صحي ومتوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، ويجب أن يحصلوا على قسط كافٍ من النوم والاستراحة للحفاظ على طاقتهم وتركيزهم.

التفاؤل والثقة بالنفس

من خلال نظرة إيجابية وثقة بقدراتك، وأنك قادر على التفوق وتجاوز التحديات.

تحسين التقنيات الدراسية

ينبغي للطلاب تعلم تقنيات فعالة للمذاكرة والتعلم، مثل تلخيص المواد وإعادة صياغتها، والمشاركة في مجموعات الدراسة وتوضيح المفاهيم للآخرين.