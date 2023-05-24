خبير يوجه نصائح مهمة لأولياء الأمور وما يحتاجه الطلاب خلال فترة الامتحانات

أكد الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن إدارة الوقت هي عنصر أساسي في تحقيق النجاح في الدراسة وخاصة ايام الامتحانات، فلابد من وضع جدول مذاكرة محكم ومنظم يساعد الطلاب على تحقيق التنظيم والترتيب في مذاكرتهم اليومية .

وأوضح الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن أثناء فترة الاستعداد للامتحانات يجب تحديد أهم الأولويات وتخصيص وقت كافي للمواضيع والمواد الأكثر أهمية، وترتيبًا لجدول الامتحانات لتقسيم الوقت بشكل جيد مع مراعاة فترات للراحة والاستراحة، كما ينبغي أيضًا أن يكون الجدول مرنًا بما يتناسب مع احتياجات الطالب وقدرته الفردية على التركيز والاستيعاب، يمكن ضم الأنشطة الرياضية أو الاسترخاء في الجدول لتجديد الطاقة وتحسين التركيز.

وأشار أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن لأولياء الأمور دور كبير في دعم الأبناء وتشجيعهم خلال فترة الامتحانات، وبعض الطرق التي يمكن للأسرة اتباعها:

التواصل والاستماع

إنشاء بيئة مفتوحة للحوار مع الأبناء، استمع إلى مخاوفهم واحتياجاتهم وحاول فهم تحدياتهم وضغوطهم.

التشجيع والثناء

تشجيع الأبناء وتعزيز ثقتهم في قدراتهم، وتقديم لهم الثناء على الجهود التي يبذلونها وعلى التقدم الذي يحققونه.

توفير البيئة الملائمة للدراسة

توفير مساحة هادئة وخالية من الانشغالات حيث يمكن للأبناء التركيز والدراسة بكل راحة.

تشجيع العادات الصحية

حث الأبناء على الحصول على قسط كافٍ من النوم وتناول وجبات صحية ومتوازنة وممارسة التمارين الرياضية للحفاظ على صحتهم وتركيزهم الجيد.

المرونة والتسامح

اكتشاف قدرات ومهارات الأبناء وتقبل أن كل طالب يمتلك نمطه الخاص في الدراسة والتعلم، وكن مرنًا وتسامحًا ودعمًا لهم في رحلتهم الدراسية.