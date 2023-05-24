المصريين الأحرار: المعوق الرئيسي للاستثمار وجود قوانين متشابكة

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن جلسات الحوار الوطني شهدت مناقشات عامة أمس بموضوع الاستثمار، والذي بدوره كان يتواجد به رئيس هيئة الاستثمار.

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن رئيس هيئة الاستثمار تحدث عن أشياء كثيرة فى هذا المجال، موضحا أنه كانت هناك حلول كثيرة لموضوع الاستثمار، ولكن كان يجب الوقوف على أين تتواجد المشكلة، حيث أن مصر لديها امتيازات كثيرة جدا فى كل شيء خاص بالاستثمار.

وتابع رئيس حزب المصريين الأحرار، أنه رغم تلك الامتيازات ومن خلال الدراسات، فإن المعوق الرئيسي للاستثمار هو القوانين المتشابكة المتراقبة منذ الستينيات.