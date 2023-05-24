الكرملين: القوات الروسية تعمل على صد الهجمات الأوكرانية الأخيرة بمنطقة بيلجورود

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (كرملين) ديمتري بيسكوف، اليوم /الأربعاء/ إن الوحدات العسكرية الروسية تعمل على صد الهجمات الجديدة التي يشنها النظام الأوكراني على منطقة بيلجورود، الروسية المحاذية لأوكرانيا.



وقال المتحدث -ردا على سؤال حول ما إذا كانت الهجمات المستمرة على المناطق الروسية تسبب مخاوف للكرملين- "وحداتنا العسكرية وقوات حرس الحدود تقوم بعملها على أكمل وجه من أجل صد تلك الهجمات"، وفقا لوكالة أنباء (تاس) الروسية.



وتعليقا على تصريحات حاكم منطقة بيلجورود فياتشيسلاف جلادكوف، بأنه يمكن توجيه الكثير من الأسئلة إلى وزارة الدفاع الروسية بعد هجوم مجموعة تخريبية أوكرانية على المستوطنات في منطقة جريفورونسكي بالمنطقة، شدد المتحدث باسم الكرملين على أن "صد تلك الهجمات التخريبية يأتي في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة ".



وأعلن حاكم بيلجورود، في وقت سابق من اليوم أن المنطقة الروسية المحاذية لأوكرانيا، قد تعرضت الليلة الماضية إلى هجمات عديدة بطائرات مسيرة أوكرانية.

وقال جلادكوف، عبر تطبيق تلجرام :" تعاملت أنظمة الدفاع الجوي مع معظم الهجمات".

وأضاف أن الهجمات ألحقت أضرارا بمركبات ومنازل ومبان عامة في المنطقة لكن لم تسجل إصابات.



وتعرضت أجزاء من منطقة بيلجورود الحدودية لهجوم أمس الأول /الاثنين/ في واحدة من أكبر الغارات عبر الحدود منذ غزو روسيا لأوكرانيا العام الماضي.

