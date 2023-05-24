6.2 ريختر .. زلزال شديد يضرب إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، مقاطعة مالوكو شرقي إندونيسيا مساء اليوم الأربعاء.

ووفقًا لوكالة “شينخوا” الصينية، ذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا، أن الزلزال وقع في الساعة 22:49 مساء بتوقيت جاكرتا.

وأوضحت أن مركز الزلزال كان على بعد 203 كيلومترات شمال غرب منطقة كيبولاوان تانيمبار، وعمق 221 كيلومترًا تحت قاع البحر.

وأشارت إلى أنه رغم قوة الزلزال إلا أنه من غير المتوقع أن يؤدي إلى حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".

وفي الشهر الماضي، وقع زلزال بقوة 5.5 درجة قبالة سواحل إندونيسيا، وفقًا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC).