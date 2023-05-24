الديوان الملكي : مراسم عقد قران ولي العهد حصريا في الأردن

أكد مصدر في الديوان الملكي الهاشمي الأردني أن مراسم عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد على الآنسة رجوة خالد آل السيف وجميع الاحتفالات المرتبطة بهذه المناسبة ستقام داخل الأردن حصريا، وليست هناك نية لإقامة أي منها خارج الأردن.

وقال المصدر، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه لا صحة لما تداولته بعض وسائل إعلام أجنبية خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية من معلومات خاطئة، تحدثت فيها عن تحضيرات جارية لحفل سيقام في جزيرة سردينيا الإيطالية بمناسبة زواج ولي العهد، المرتقب في عمان في 1 يونيو 2023.

