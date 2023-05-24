الإفتاء تكشف حكم الاقتراض لأداء فريضة الحج؟ فيديو

كشف خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الموقف الشرعي للاقتراض من البنوك لأداء فريضة الحج.

وقال عمران، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الحج فريضة على الشخص المستطيع بصحته وماله، ولا يجوز الاقتراض (لمن لا يملك) لتأدية فريضة الحج؛ لأنه في هذه الحالة غير واجب عليه.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه لا يجوز أن يقترض الشخص غير القادر لتأدية فريضة الحج؛ والله سبحانه وتعالى يقول: «ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً».