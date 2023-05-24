انخفاض أسعار الفضة .. اِعرف عيار 925 بكام | فيديو

رصدت عدسة "صدى البلد" اسعار الفضة في سوق الذهب والفضة بشارع شبرا و إقبال المواطنين على الشراء في الوقت الحالي بعد عدم انخفاض أسعار الذهب والفضة في الفترة الحالية ، و انتشار المبادرات باستبدال الشبكة الذهب بالفضة.

في البداية قال مايكل محسن تاجر فضة أن سعر جرام الفضة "999" بـ 34 جنيه، و جرام الفضة عيار 800 بـ 28 جنيه وعيار 925 بـ 30 جنيه و المشغولات المصري عيار 925 تبدأ من 35 جنيه للجرام والفضة الايطالي المستوردة تبد من 55 جنيه للجرام الرجاليو الحريمي وصل إلى 60 جنيه.

وأوضح "محسن" أن الاقبال على شراء الهدايا من اطقم المشغولات الفضية، جيد، و الاقبال على سبائك الفضة، مرتفع في هذه الايام، لرغبة المستهلكين في الحفاظ على قيمة أموالهم.

وتابع مايكل محسن ان صندوق استثمار الذهب لم يؤثر علي اسعار المعدن النفيس بشكل كبير حتي ان متوقعا ارتفاع اسعار الفضة خلال الفترة القادمة.