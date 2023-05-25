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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على حقيقة إعطاء تامر حسني جاكت البدلة لـ يارا السكري

صدى البلد

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو يوضح حقيقه إعطاء تامر حسني جاكت البدلة لفتاه في حفل زفاف مديرة أعمالة   .

وظهر في الفيديو يارا السكري وهي ترقص مع أحد المدعوين على نغمات رامي صبري ، وقامت بإعطاءه الجاكت الخاص به .

وجاءت التعليقات علي الفيديو. :" لكل الناس المنظراتيه  اللي بتقول البنت كانت لابسه چاكت تامر حسني  اظن ظاهر عندكوا في الڤيديو صاحب الچاكت و اصلاً تامر طلع من بعد فقرته على المستشفى عشان جاله  هبوط حاد في الدوره الدمويه و محضرش فقرة رامي ،، بجد عصر السوشيال ميديا بوظ عقول الناس و بقوا يصدقوا اي هري على الناس و كده كده الراجل براحته يتجوز يطلق   سيبوه في حاله هو سينجل ".

Screenshot_20230525-020426_Facebook
Screenshot_20230525-020426_Facebook

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