ترامب يهدد بتقليص التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي بسبب الشراكة مع كندا

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتقليص التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي؛ إذا مضى في اقتراحه بمنح كندا صفة أول "عضو شريك" في التكتل.

وصرح ترامب للصحفيين بأنه قد يرد بفرض "رسوم جمركية صارمة" إذا اندمجت كندا مع الاتحاد الأوروبي (المكون من 27 دولة) لدرجة يراها معادية للولايات المتحدة، وذلك في ظل الحرب التجارية القائمة مع جارتها الشمالية.

ووصف ترامب فكرة انضمام كندا كعضو مشارك بأنها "أمر مثير للسخرية"، وهي الفكرة التي كانت قد طرحتها رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في وقت سابق من اليوم نفسه خلال خطابها حول "حالة الاتحاد".

وقال ترامب للصحفيين في مطار شارلوت بولاية نورث كارولينا، ردا على سؤال حول هذا المقترح: "لقد كانت كندا شريكا تجاريا سيئا للغاية". وأضاف: "إذا اعتبرت الأمر عملا عدائيا بأي شكل من الأشكال، فسأفرض رسوما جمركية صارمة للغاية أو أتوقف عن التجارة مع أوروبا في العديد من المجالات".

ولم يستبعد ترامب إمكانية قبول هذا الإجراء إذا اعتقد أنه تم "بنية حسنة"، لكنه حذر من أن الولايات المتحدة قد تفرض "رسواً جمركية باهظة للغاية على أوروبا" في حال كان الأمر بخلاف ذلك.