زعيم الجمهوريين بالكونجرس: الديمقراطيون أنفقوا 6 تريليونات وتسببوا في فشل بنوك أمريكية

قال كيفن مكارثي، رئيس مجلس النواب الأمريكي، إن الدين العام يفوق عائدات الإنفاق الأمريكي بنحو 20%.

وأضاف "مكارثي" خلال مؤتمر حول مفاوضات سقف الدين، نقلته "القاهرة الإخبارية"، أن الديمقراطيين أنفقوا نحو 6 تريليونات وتسببوا في فشل بنوك أمريكية، بعد ما رفعوا الإنفاق إلى أعلى معدلات بتاريخ البلاد.

وأكد رئيس مجلس النواب الأمريكي، أنه يمكن إحراز تقدم في مفاوضات رفع سقف الدين العام اليوم خلال المفاوضات، لافتًا أنه ثمة خلافات حول السقف بسبب زيادة الإنفاق العام.

خفض الإنفاق الحكومي،

وذكر أن حل أزمة رفع سقف الدين يكمن في خفض الإنفاق الحكومي، مشيرًا إلى أن هناك خلافات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن الإنفاق.