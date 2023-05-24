النواب الأمريكي : اتفاق قريب بشأن الدين العام | وعلى بايدن تقبّله

أفاد نبأ عاجل بتصريح رئيس مجلس النواب الأمريكي بشأن سقف الديون الأمريكية.

وجاء في النبأ العاجل :" سنصل لاتفاق بشأن الدين العام وبايدن يعلم أن عليه تقليل الإنفاق".

ساعد المأزق في واشنطن بشأن مفاوضات سقف الديون على رفع الدولار ، على الرغم من أنه قد يؤدي إلى التخلف عن السداد ويدفع البلاد إلى الركود ، حيث يعتقد المستثمرون أن ذلك قد يسبب مشاكل أسوأ للاقتصاد العالمي.

وكان مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة منافسين رئيسيين ، عند 103.43 في الساعات الآسيوية ، ليس بعيدًا عن 103.65 ذروة شهرين.

وحذرت وزيرة الخزانة الامريكية جانيت يلين من أن الحكومة الفيدرالية لم يعد لديها ما يكفي من المال لدفع جميع فواتيرها في أقرب وقت في 1 يونيو ، مما يزيد من مخاطر التخلف عن السداد.

يأتي ذلك، فيما صعدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بشكل طفيف، متأثرة بتراجع للدولار والعائد على سندات الخزانة في ظل أزمة سقف الدين الأمريكي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وتتجه الأنظار أيضا إلى محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تلمسا لمؤشرات على مسار أسعار الفائدة مستقبلا.