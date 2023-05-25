اذا كنتي تحاولين تقديم اكلات مختلفة نقدم لكي اليوم طريقة عمل الكبد والقوانص بدبس الرمان

المقادير :

كيلو كبد وقوانص

بصل مقطع جوليان

فنجان خل

ملعقة دقيق

ملعقتين دبس رمان

ملعقتين زيت

فلفل اخضر

ليمون /فص ثوم

ملح/فلفل/جنزبيل

قرفه /حبهان مطحون /لورا

الطريقه :

تغسل القوانص جيدا وتوضع في ماء مغلي مضاف اليه فنجان الخل وتترك قليلا علي النار

تضاف الكبده لتأخذ غلوتين ايضا ثم يصفي

نسخن الحلة علامة اللحمه وننزل بالبصل والتوم والزيت حتي تاخذ اللون الذهبي ثم يضاف الفلفل وتضاف القوانص فقط وتقلب جيدا وووترك لمده 15 دقيقه

بعد الانتهاء من الوقت تضاف الكبده والبهارات ماعدا الملح

يضاف دبس الرمان والدقيق ويتم التقليب جيدااا ونغلق عليها اخري

بعد انتهاء الوقت نفتح لاضافة الملح والليمون وتتركها علي الاختزان الحراري لوقت التقديم

تقدم مع أرز ابيض وسلطة طحينه وبألف هنا