وفاة نجمة الروك تينا تيرنر بعد صراع مع السرطان

كشفت تقارير إخبارية عالمية عن وفاة نجمة الروك تينا تيرنر، أمس الأربعاء 24 مايو، عن عمر يناهز الـ 83 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

ورحلت تينا تيرنر، يوم الأربعاء 24 مايو بعد تدهور حالتها الصحية، بعد إصابتها بمرض سرطان الأمعاء، في السنوات الأخيرة منذ 7 سنوات، ثم أجرت عملية زراعة كلى في عام 2017.

ولفظت تينا تيرنر، أنفاسها الأخيرة في منزلها بمنطقة كوسناخت في مدينة زيورخ، بسويسرا.

تينا تيرنر، هي مغنية أمريكية وممثلة ولدت في 26 نوفمبر عام 1939، ولها العديد من الأعمال الموسيقية الناجحة، وفازت بـ 8 جوائز جرامي طوال تاريخها.

حول تينا تيرنر

وتزوجت تينا تيرنر (83 عاما) من منتج الألبومات الغنائية الألماني المولد اروين باتش يوم 17 يوليو تموز في مكتب تسجيل في زوريخ حيث يعيشان.

وتقول الصحيفة إن تينا تيرنر، زارت السفارة الأمريكية في برن بسويسرا يوم 24 أكتوبر 2013، لتوقع على إقرار تخليها طوعا عن الجنسية الأمريكية بموجب قانون الهجرة والجنسية. ونقلت الصحيفة عن فحوى الوثيقة ان تيرنر تقر بأنها تتحدث الألمانية بطلاقة ولم تعد تربطها صلات قوية بالولايات المتحدة باستثناء أسرتها ولا تعتزم الإقامة هناك في المستقبل.

وولدت تينا تيرنر، الحاصلة ثماني مرات على جائزة جرامي للغناء بولاية تينيسي الأمريكية لكنها تقيم في سويسرا منذ نحو 20 عاما.

وحققت تينا تيرنر، نجاحات كبيرة في أواخر ستينات وأوائل سبعينات القرن الماضي مع زوجها إيك تيرنر لكنهما طلقا عام 1978 بعد زيجة عاصفة كانت تتعرض خلالها للضرب. وتوفي ايك تيرنر بجرعة كوكايين زائدة عام 2007.

واعتزلت تينا تيرنر، الغناء بعد جولتها الفنية عام 2009 وحصلت على الجنسية السويسرية في وقت سابق.



