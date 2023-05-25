حفيدة إسماعيل ياسين: جدي عمل 18 فيلم في سنة واحدة وكان عاشقا للتصوير|فيديو

أكد سارة ياسين، حفيدة الفنان اسماعيل ياسين، فخرها بالانتماء إلى جدها نجم الكوميديا الراحل، مشيرة إلى أن والدها كان دائم الحديث عنه ويحكي لهم قصص ما وراء الكواليس خلال تصوير الأفلام والشعبية الكبيرة التي حققها على المستوى الفني.

حفيدة إسماعيل ياسين:جدي اسماعيل ياسين عمل 18 فيلم في سنة واحدة

وأضافت سارة ياسين، خلال لقاء عبر زووم ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن جدها كان ملتزم في مواعيد تصوير الافلام ومحمود المليجي كان مقربا له، لافتة إلى أن جدها اسماعيل ياسين كان أحيانا يغرب ملابسه في السيارة بسبب كثرة الأعمال السينمائية المشارك بها.

وتابعت: "جدي اسماعيل ياسين عمل 18 فيلم في سنة واحدة وكان عاشقا وهاوي تصوير، وكان بيحب العمال وبيأكل معاهم ويعاملهم بتواضع، ووالدي كان دائم يجيب سيرة والده في كل مناسبة وغير مناسبة"، نافية ما يشاع عن أن جدها توفى فقيرا ولكن الحقيقة أن السينما والمسرح ترجعوا عن تقديم أدوار له فقرر العودة للمونولوج.