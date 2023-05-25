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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتجاه في الأهلي لرحيل الشناوي إلى الدوري السعودي مقابل 248 مليون جنيه

صدى البلد

كشف الإعلامي محمد فاروق عن موقف النادي الأهلي من رحيل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق إلى أهلي جدة السعودي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وذلك بعد وصول عرض مغري للحارس الدولي في الأيام الماضية.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" يرغب نادي أهلي جدة السعودي في التعاقد مع محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي عقب انتهاء مشاركة الفريق في دوري أبطال إفريقيا وخوض مباراة النهائي أمام الوداد المغربي".

وأضاف:"تلقى محمد الشناوي عرضاً مغرياً من نادي أهلي جدة السعودي مقابل 8 مليون دولار لصالح النادي الأهلي مقابل الاستغناء عن الحارس الدولي بحيث يتم التعاقد معه على سبيل الإعارة لمدة موسم مقابل 3 مليون دولار مع وجود بند بأحقية البيع وفقاً للعقد مقابل 5 مليون دولار.

وتابع:"يأتي ذلك بخلاف راتب محمد الشناوي مع فريق أهلي جدة السعودي الذي يصل إلى 2 مليون دولار في الموسم في حال إتمام الصفقة من القلعة الحمراء عقب انتهاء مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي .

وأكمل:"طلبت لجنة التخطيط في النادي الأهلي برئاسة محسن صالح من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق ضرورة منح الفرصة للحارس البديل علي لطفي ومعه مصطفى شوبير في حراسة مرمى الفريق من أجل تجهيزهم للمشاركة في المباريات قبل التعاقد مع حارس سوبر في الموسم القادم يكون بديل محمد الشناوي حال إتمام انتقاله إلى نادي أهلي جدة السعودي" .

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