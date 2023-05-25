ناقد رياضي : الأهلي يقوم بتسوية ملف كهربا بمعاونة اتحاد الكرة

أكد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أن النادي الأهلي قام بتسوية ملف محمود كهربا، بمعاونة الاتحاد المصري لكرة القدم الذي لم يقم باظهار مخاطبات الفيفا بشأن مشروعية تشكيل لجنة الانضباط.

وقال أبوعايد في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "يجب محاسبة جمال علام بعد قيامه بإخفاء خطاب الفيفا بشأن قانونية لجنة الانضباط، وكان يجب عليه إظهار الخطابات".

وأضاف: "اتحاد الكرة أخطأ في هذا الملف وكان عليه إظهار الموافقات الخاصة من الفيفا بشأن شرعية تشكيل لجنة الانضباط الحالية والتي اصدرت العقوبات الخاصة بكهربا والزمالك".

وتابع: "كان يجب على ادارة الزمالك تجديد عقد لاعبي الشباب منذ سنة كاملة، ولا نعرف من يدير النادي حاليا، والأمور ستتعقد أكثر من ذلك، والرؤية ضبابية تماما داخل القلعة البيضاء، والجميع حاليا بدأ يتبرأ من التعاقد مع أوسوريو".

وزاد: "اوسوريو رفض المناقشة تماما حول طريقته الفنية، وسوف يتم الصبر عليه حتى لقاء طلائع الجيش، وحال الخسارة سيرحل لان هناك لاعبين لا تتقبل وجوده".

واتم: الزمالك غير قادر على التفاوض مع أي لاعب حاليا في ظل غموض موقف مجلس الإدارة".