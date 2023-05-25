حي الجمرك يعقد حوارًا مجتمعيًا لمناقشة الخطة الاستثمارية ومشروعات الحي

عقدت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك اليوم جلسة الحوار المجتمعي بقاعة الإجتماعات بديوان عام الحي بوجود المهندسة وفاء زايد سكرتير عام الحي والإدارات المعنية بالحي، وذلك وفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور كلاً من مديري وأعضاء مكتب مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من أمناء الأحزاب، وكبار رجال الأعمال، وأساتذة الجامعة، والمجتمع المدني ورؤساء وأعضاء الجمعيات الخيرية، ومجموعة من مواطني الحي من الجنسين.

واستهدف الحوار مناقشة مقترحات مختلفة للمشروعات التى سيتم ادراجها في الخطة الإستثمارية للحي للعام المالي الجديد وأيضا ما يتم تنفيذه الآن على أرض الواقع من مشروعات وفقًا للخطة الإستثمارية الحالية .



كما تم مناقشة المعوقات في نطاق الحي، ووضع مقترحات وأفكار جديدة للتطوير، ورفع كفاءه الحي، وتم الأخذ في الإعتبار كافة التوصيات للعمل عليها .



ومن جانبها أشادت المهندسة نهى خليفة بالدور الفعال الذي يلعبه الحوار المجتمعي في خدمة أهالي الحي، وأكدت أننا نعمل بأقصى جهد للوقوف على حل مشاكل المواطنين في حينه بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والتنفيذية لصالح المواطن والإرتقاء بمستوى الخدمات لإظهار عروس البحر المتوسط بالمظهر الجمالي والحضاري .