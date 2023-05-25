تعرف على الأحكام والشروط العامة للتقديم في البحوث الاجتماعية بجامعة عين شمس

أعلنت جامعة عين شمس، الأحكام والشروط العامة للمشاركة في النشاط الاجتماعي في البحوث الاجتماعية تحت عنوان " الجمهورية الجديدة وشباب الجامعات المصرية ".

وأوضحت جامعة عين شمس، ان اخر موعد لإرسال البحوث المشاركة في موعد 10/7/2023.

وأضافت جامعة عين شمس ان شروط البحث:

-الا يقل البحث فيما لا يزيد عن ‎٢٠‏ صفحة اصل ومكتوب على الكمبيوتر بخط ١٤ Arial + ٢ صورة.

-يكتب باللغة العربية الصحيحة مع مراعاة القواعد اللغوية والنحوية بالبحث .

-ان يدعم البحث بالمراجع والاحصائيات مع إتباع المنهج العلمي في الكتابة والتوثيق.

-يوضح الطالب رويته الشخصية في موضوع البحث .

-ان يدون على البحث ( اسم الطالب رباعي - الجامعة - الكلية - الفرقة - العنوان - رقم الهاتف ‎ )‏.

‏-أن يرفق مع البحث استمارة الاشتراك معتمدة ومرفق بها صورة البطاقة والكارنية للعام الجامعي 2022/2023 .

-يتم تحكيم الأبحاث ويحدد ( 5 ) من الفائزين يتم مناقشتهم لتحديد المراكز عن طريق برنامج zoom وسوف يتم تحديد موعده واخطار الجامعات المرشحة بالموعد مسبقاً ؛ علماً بان تمنح ميداليات وشهادات تقدير للطلاب الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى .

جامعة عين شمس

وكان قد استقبل الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، نورا سليم، وهبة اسكندر من مؤسسة ساويرس للتنمية المستدامة، بحضور الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة، والدكتور أحمد الصباغ وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب.

تناول اللقاء متابعة اجراءات تنفيذ وتطوير اتفاقية التعاون مع مؤسسة ساويرس لاعطاء فرصة لأحد الطلاب باستكمال عام التخرج، وبحث تطوير سبل من التعاون بين جامعتى عين شمس و بنسلفانيا فى مشاريع البحث العلمى على مستوى اعضاء هيئة التدريس والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، وكذلك بحث طرق ضمان ارتباط الطلاب بالجامعة الأم دراسيا وبحثيا.

يأتي اللقاء في اطار تعاون مؤسسة ساويرس للتنمية ودعمها لايفاد طلبة كلية الهندسة بجامعة عين شمس في المنح المقدمة من المؤسسة الى كلية الهندسة جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة الامريكية.