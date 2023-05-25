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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة 4 رؤساء لجان ومراقبين للتحقيق لتداول امتحان الشهادة الإعدادية على النت بالمنيا

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنيا

أحال حمدى مصطفى محمود مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا  اثنين من رؤساء لجان امتحان سير الشهادة الاعدادية وأيضا اثنين من المراقبين الاوائل إلى التحقيق بمعرفة الشؤون القانونية وإقامة المذكورين بديوان الإدارة لحين الانتهاء من التحقيقات .

وذلك على إثر تداول صورة من أسئلة امتحان الشهادة الاعدادية على الانترنت حيث رصدت غرفة العمليات صور اوراق الاسئلة والمكودة بباركود وعلامات لكل لجنة وتم تحديد أماكن اللجان.

وفى نفس السياق كان الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، قد تابع امتحانات الشهادة الإعدادية بلجان مدرسة الحى المتميز للتعليم الأساسي بمدينة المنيا الجديدة ، والتي تضم 14 لجنة بإجمالي 971 طالبا ، حيث يؤدي الطلاب اليوم امتحان الجبر والتربية الفنية.

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أعرب نائب المحافظ، عن خالص أمنياته بالنجاح والتفوق للطلاب، كما اطمأن على إتخاذ كافة الإجراءات لانضباط أعمال سير الامتحانات وانتظام سير اللجان ، وأكد "أبوزيد" على حرص المحافظة على تحقيق مصلحة الطلبة والطالبات ، حيث استجابت المحافظة لشكاوي ومناشدات أهالي طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية بسبب صعوبة إحدى فقرات الاسئلة في مادة الهندسة (الفقرة (أ) من السؤال الخامس)، واستجابة لتلك الشكاوي ، تم توجيه السيد مدير مديرية التربية والتعليم بسحب عينة عشوائية من مادة الهندسة وتصحيحها ، ووفقا لما ستسفر عنه نتائج تصحيح العينة العشوائية فسوف سيتم اتخاذ القرار  المناسب لمصلحة الطلاب بإعادة توزيع الدرجات إن لزم الأمر، كما تم التوجيه بإعادة توزيع الدرجات للسؤالين الرابع والخامس في مادة الهندسة في امتحان الشهادة الاعدادية للمدارس الرسمية للغات وذلك لوجود اختلاف في امتحان الهندسة باللغة العربية عن النسخة الانجليزية في إطار الحرص على مصلحة الطلبة والطالبات .

كما وجه نائب المحافظ بالتنبيه على رؤساء اللجان بالتنسيق مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم حال وجود أي شكوى من طلاب الشهادة الإعدادية وحلها على الفور.

يشار الي ان إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الإعدادية يبلغ 94 ألف و497 بنطاق 413 لجنة بجميع المراكز.

إحالة الاعدادية الرسمية للغات الشهادة الإعدادية الشؤون القانونية رؤساء لجان والطالبات

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