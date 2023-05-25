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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن يضبط المتهمين في واقعتي سرقة بالشروق والشرابية

قوات الشرطة
قوات الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف ملابسات واقعتي سرقة بالشروق والشرابية وضبط الجناة .

ففي الشروق ، تم ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة مبالغ مالية "عملات محلية- أجنبية" ومجموعة من المشغولات الذهبية من داخل شقة سكنية خاصة بأحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" ، حيث تم ضبطه وبحوزته أجنه حديدية مستخدمة فى إرتكاب الواقعة .

وبمواجهته اعترف بإرتكاب واقعة السرقة بأسلوب "التسلق وكسر الخزينة" ، وأرشد عن المسروقات بمكان إخفائها .

كما تم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية حال قيامه بعرض موتور غسالة ، موتور ثلاجة ، بطارية سيارة ، شاشتى عرض جهاز ريسيفر "مجهولين المصدر" على أحد أصحاب محال الخردة للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهم الحقيقية .

وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاطاً فردياً تخصص فى إرتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" وأقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات عدد 3 وقائع سرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة الشروق الشرابية جرائم السرقة مديرية امن القاهرة

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