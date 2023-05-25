الأمن يضبط المتهمين في واقعتي سرقة بالشروق والشرابية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف ملابسات واقعتي سرقة بالشروق والشرابية وضبط الجناة .

ففي الشروق ، تم ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة مبالغ مالية "عملات محلية- أجنبية" ومجموعة من المشغولات الذهبية من داخل شقة سكنية خاصة بأحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" ، حيث تم ضبطه وبحوزته أجنه حديدية مستخدمة فى إرتكاب الواقعة .

وبمواجهته اعترف بإرتكاب واقعة السرقة بأسلوب "التسلق وكسر الخزينة" ، وأرشد عن المسروقات بمكان إخفائها .

كما تم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية حال قيامه بعرض موتور غسالة ، موتور ثلاجة ، بطارية سيارة ، شاشتى عرض جهاز ريسيفر "مجهولين المصدر" على أحد أصحاب محال الخردة للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهم الحقيقية .

وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاطاً فردياً تخصص فى إرتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" وأقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات عدد 3 وقائع سرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.