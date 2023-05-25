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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

2.2 مليار جنيه إعانات طوارئ لـ 422 ألف عامل في 3969 منشأة

صدى البلد

أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة القوى العاملة، اليوم الخميس، برئاسة حسن شحاتة وزير القوى العاملة، عن إجمالي ما أنفقه الصندوق لدعم العمال في الشركات المتعثرة منذ تأسيسه عام 2003، وحتى 31 مارس 2023، بلغ 2 مليار و 188 مليوناً و 800 ألف جنيه إعانات طوارئ من الصندوق، استفاد منها 422 ألفاً و743 عاملاً يعملون فى 3969 منشأة، بينما قام الصندوق خلال الفترة من 1 يناير 2023 وحتى الآن بصرف 10 ملايين و548 ألف جنيه إعانات استفاد منها 4 ألاف و 347 عاملاً يعملون في 3 منشآت.

وذلك فى إطار الدور الذى يلعبه الصندوق فى صرف إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التى يتم إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى السجلات لدى التأمينات الاجتماعية ، وفي إطار دوره أيضا في رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من تحديات.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذى ترأسه الوزير  بديوان عام الوزارة لمناقشة بنود جدول أعماله ،بحضور أعضاء المجلس من ممثلي الوزارة ، واتحاد الصناعات المصرية ، وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ،والنقابات العمالية.

وأكد وزير القوى العاملة أهمية دور الصندوق الذي تعاظم خلال الفترات السابقة من مساعدة وإعانة المنشآت على الوفاء أجور ومرتبات عمالها ، والذى يساعد فى الحفاظ على مسيرة العمل والإنتاج ، وعلى العمال وعدم تسريحهم خلال أوقات الأزمات ، وقال إن الصندوق مستعد في كل الأوقات لمساعدة أي شركة تتقدم بطلب إعانة أينما تعثرت، وفقاً لما نصت عليه أحكام اللائحة الداخلية والقانون المنظم لعمل الصندوق .

وتضمنت بنود جدول أعمال الإجتماع ، مجموعة البنود الخاصة بصرف إعانات العمال  في عدد من الشركات .

حضر اللقاء من أعضاء مجلس الإدارة : عبدالحميد محمد سلامة مرسال الأمين العام للصندوق، وإسماعيل فهمى، ورفعت حسن وزيرى القوى العاملة الأسبقين، وخالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية للرعاية، ومؤمن أحمد ممثل الاتحاد العام للصناعات المصرية، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير القوى العاملة، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير القوى العاملة .

ومحمد عطية ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، ووجدي عبد الغني ممثل الاتحاد المصري للغرف السياحية، وخالد عبد اللطيف عيش ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأحمد الدسوقي ممثل وزارة قطاع الأعمال العام، ومحمد عبد ربه ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وخالد منصور ممثل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

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