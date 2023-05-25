أمن القاهرة يضبط 8 تجار مخدرات قبل ترويجهم السموم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة المخدرات.

وضبطت القوات بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة، 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية حال استقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهم كمية من مخدري "الحشيش، الهيروين"– 6 هواتف محمولة.

كما تم ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" حال استقلالهما سيارة ملك "زوجة أحدهما" ، وبحوزتهما ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – 2 هاتف محمول).

وضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته (كمية من مخدر الاستروكس وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى - 2 هاتف محمول).

كما تم ضبط شخصين حال إستقلالهما سيارة ، وبحوزتهما ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,600 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.