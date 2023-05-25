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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المعاملة بالمثل.. الخارجية الروسية تعلن طرد 5 دبلوماسيين سويديين وإغلاق قنصليتها

روسيا والسويد
روسيا والسويد

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أنها أغلقت القنصلية السويدية في مدينة سان بطرسبورج وطرد 5 دبلوماسيين.

 

وقالت الخارجية الروسية في باين لها اليوم، إنه طرد الـ 5 دبلوماسيين السويديين من روسيا يأتي وفق مبدأ المعاملة بالمثل.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، أن ستوكهولم ستطرد 5 دبلوماسيين روس على خلفية أنشطة، أوضح أنها تتعارض مع وضعهم الدبلوماسي.

وكانت قد أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا تعتبر قرار السويد بطرد دبلوماسييها جزءا من مسار ستوكهولم تجاه موسكو، متعهدة بالرد على هذا الإجراء.

وقالت زاخاروفا: "إننا نعتبر قرار السلطات السويدية بطرد الدبلوماسيين الروس جزءا من موقفها تجاه روسيا، وكما تعلمون، لن نترك مثل هذه الإجراءات دون رد".

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي وسط حملة دعائية واسعة النطاق أطلقتها وسائل الإعلام السويدية، وبالتعاون الوثيق مع دول أخرى في شمال أوروبا أيضا.

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